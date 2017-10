Afaceristul Viorel Done şi-a luat adio de la eliberarea din arest!

Afaceristul Viorel Done și-a luat adio de la eliberarea din arest!

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, ieri, recursul declarat de afaceristul Viorel Done împotriva deciziei Tribunalului prin care i-a fost revocată eliberarea provizorie sub control judiciar și a fost înlocuită cu măsura arestării preventive. Decizia este definitivă. Amintim că Done, patronul Complexului Astoria, din stațiunea Mamaia, este bănuit de comiterea infracțiunilor de contrabandă cu țigări, speculă, înșelăciune și evaziune fiscală. În urmă cu câteva săptămâni, afacerile lui Viorel Done au fost luate din nou la bani mărunți de ofițerii Direcției Generale Anticorupție și procurorii constănțeni. În urma a 18 percheziții domici-liare la sedii de societăți comer-ciale, depozite și hoteluri din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, ai căror administratori sunt învinuiți de săvârșirea unor infracțiuni economice, printre care contrabandă, înșelăciune, speculă și evaziune fiscală, au fost identificate și ridicate 2.356 pachete țigări netimbrate sau cu timbru din Republica Moldova, 29.112 de lei, 50 de euro și 200 de dolari. Viorel Done și mai mulți complici de-ai săi sunt acuzați că, în mod repetat, în perioada 2010 - 2011, împreună sau separat, au transportat, deținut și comercializat către diverse persoane fizice, importante cantități de țigări netimbrate sau care aveau aplicate banderole de marcaj ale autorităților din Ucraina și Republica Moldova, țigări care fuseseră achiziționate în mod fraudulos, în scop de revânzare.