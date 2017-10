Afaceristul Viorel Done, şase ani după gratii

Afaceristul Viorel Done, șase ani după gratii

Patronul complexului hotelier Astoria și ceilalți complici ai săi acuzați de contrabandă cu țigări și înșelăciune au primit condamnări aspre din partea judecătorilor de la Tribunalul Constanța. Viorel Done, cel care a pus la cale „afacerea”, a primit pedeapsa cea mai grea, respectiv șase ani de pușcărie. Mai mult decât atât, Complexul Astoria, administrat de acesta, va avea suspendată activitatea pentru o perioadă de doi ani, iar o altă firmă a lui Done, SC Dovi Import Export SRL Constanța, pentru o perioadă de trei ani.Magistrații de la Tribunalul Constanța au aplicat pedepse aspre într-un dosar ce privește contrabanda cu țigări, care în urmă cu aproximativ doi ani a făcut vâlvă la Constanța. Ieri, judecătorii au decis condamnarea lui Viorel Done la pedeapsa de șase ani de închisoare, a lui Cristian Liciu la cinci ani de închisoare, a lui Nelu Mocanu, Romeu Onilă, Felicia Rîșcu și Doru Rîșcu, la câte doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, a lui Florin Alexandru la patru ani de închisoare cu executare, a lui Mihai Asaftei, Fănel Grecu, Eleonora Nițu și Paulin Nițu la câte doi ani de închisoare cu suspendare condiționată, a lui Alexandru Nicolae Constantinescu și Traian Simiganoschi la câte patru ani de închisoare cu executare, a lui Sterea Calinderi, la șase luni cu suspendare condiționată și a lui Claudiu Mihai Lăzărică la trei ani de închisoare cu executare.Interesant este faptul că judecătorii au luat decizii destul de dure și în ceea ce privește societățile comerciale implicate în fărădelegi. SC Complex Astoria SRL a primit o amendă penală de 100.000 de lei și s-a dispus suspendarea activității acesteia pe o perioadă de doi ani, iar SC Dovi Import Export SRL s-a ales cu o amendă penală de 150.000 de lei și cu suspendarea activității pe o perioadă de trei ani. Sentința emisă ieri de magistrați nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanța.Contrabandă cu țigări și alcoolO parte dintre inculpați au fost reținuți și, ulterior, arestați de judecători la finele lui 2010, în urma unei acțiuni în forță a polițiștilor constănțeni, care au efectuat nu mai puțin de 68 de percheziții domiciliare la sediile unor societăți comerciale, depozite și hoteluri.Anchetatorii au susținut că, în 2010, Viorel Done și complicii lui au transportat, depozitat și comercializat către diverse persoane fizice și juridice importante cantități de țigări netimbrate sau cu timbre din Republica Moldova și Ucraina.În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și confiscate 3.000.000 de țigarete de diferite mărci, în pachete netimbrate sau cu timbre emise de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, cu o valoare de piață estimată la 1.228.000 lei, precum și 222 de sticle cu băuturi alcoolice fără timbru fiscal. La Complexul hotelier Astoria din stațiunea Mamaia, administrat de Viorel Done, au fost descoperite 134.397 pachete de țigarete netimbrate sau purtând marcaje emise de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, precum și sticle cu băuturi alcoolice netimbrate.