Afaceristul Viorel Done rămâne după gratii

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, astăzi, recursul declarat de afaceristul Viorel Done împotriva deciziei Tribunalului prin care i-a fost revocată eliberarea provizorie sub control judiciar și a fost înlocuită cu măsura arestării preventive. Decizia este definitivă.Amintim că Done, patronul Complexului Astoria, din stațiunea Mamaia, este bănuit de comiterea infracțiunilor de contrabandă cu țigări, speculă, înșelăciune și evaziune fiscală.