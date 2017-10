Afaceristul Beinur, condamnat la închisoare. În acelaşi dosar, un poliţist a fost achitat

Afaceristul Beinur, condamnat la închisoare. În același dosar, un polițist a fost achitat

Magistrații de la Înalta Curtea de Casație și Justiție a României l-au condamnat definitiv la închisoare pe Beinur Nuredin, om de afaceri din Mangalia, pentru șantaj, instigare la șantaj, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice și evaziune fiscală. Acesta a primit un an de închisoare cu suspendare.Aceeași pedeapsă a primit-o și Erchin Nuredin, fratele afaceristului. În același dosar, Mannix Pădure a primit un an și jumătate cu executare, Valentin Popa, un an cu suspendare, iar Emanoil Hanganu (șeful Corpului de Control din cadrul Primăriei Mangalia), patru luni cu suspendare. Totodată, comisarul șef Cristinel Nițoi, fostul adjunct al Poliției Neptun, dar și Nelu Mihai Balaban și Constantin Ovidiu Pop au fost achitați. Decizia instanței supreme este definitivă.Procurorii Parchetului instanței supreme i-au acuzat pe frații Nuredin și pe complicii acestora că ar fi cerut, încă din anul 2000, taxe de protecție, care ajungeau și până la câteva mii de euro pe lună, de la mai mulți oameni de afaceri din stațiunile din sudul litoralului pentru a-și putea desfășura activitatea în „liniște”. La acea dată, anchetatorii l-au acuzat pe comisarul șef Cristinel Nițoi că i-ar fi oferit protecție afaceristului din Mangalia, în sensul că ar fi polițistul ar fi vorbit cu Beinur Nuredin despre dosarele în care fratele său era acuzat, dosare aflate în instrumentarea omului legii, care le-ar fi descurajat pe victimele din plângerile făcute la poliție, în sensul că le dădea soluții de netrimitere în judecată.