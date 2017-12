Afaceristul Avraham Morgenstern, capturat în Argentina

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat la opt ani închisoare pentru evaziune fiscală, a fost localizat și reținut, în cursul nopții de miercuri spre joi, în Argentina, la Buenos Aires, a anunțat Biroul de presă al IGPR.„În urma activităților investigative complexe și a informațiilor furnizate de Serviciul Urmăriri al Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, Avraham Morgenstern, urmărit internațional de autoritățile române, a fost localizat și reținut în Buenos Aires - Argentina. În momentul depistării, cel în cauză a prezentat pentru legitimare documentele de identitate ale unui conațional”, precizează Poliția Română.Potrivit IGPR, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din Poliția Română, iar operațiunea s-a derulat cu sprijinul Europol, Interpol și US Marshall.Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în perioada 2009 - 2014, Morgenstern, în calitate de administrator al firmei Shapir Structures SRL, nu a înregistrat corespunzător veniturile obținute din trei contracte încheiate cu RAEDPP (Exploatarea Domeniului Public și Privat) Constanța și Confort Urban SRL și nu a înregistrat facturile fiscale aferente veniturilor în executarea acestor contracte.În aceeași perioadă, inculpatul a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanța și asistența tehnică oferite de societățile Larton Consultants ltd Cipru și Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste activități au fost realizate cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, susține DNA.