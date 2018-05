Afacerişti împrumutaţi cu camătă de interlopi. Ce păţeau cei care nu plăteau

1

"Kustendgea rezidentiala, moderna, eleganta!"(Pakat ca'i locuita. Si de Turco-Tzigani spurkatzi!)

Folosesc computer din 1998. Primul "ziar" pe internet, cu forum, a fost Noaptea("Ziua") in care doi tziganoizi spurkatzi, Roshkk Stanescu si Savaliukk(Tzigan-Lipovean), agenti CIA de duzină, ii infierau, ostracizau si spurcau pe Vadim si patrioții lui. Pe site, citeam cum in acel timp, tarani Romani ARAU pământul cu calul!! Era timpul satanic al cederismului atotdistrugator, dupa înghețul si stagnarea iliescist-pedeseristă. Asa au REUSIT Romanii sa'si PASTREZE Glia! Prin sacrificiu si daruire! Am tinut si aparat pământul nostru timp de doua mii de ani. Ca acum, vedem, sub kkpIUDAlismul satanic importat din Amerikk si Israhatzel, noi, Romanii, suntem ALUNGATI de pe pământul nostru, de catre VENETICI SPURKATZI! Cei ce inca nu au plecat, sunt TORTURATI de catre...etnici, minoritari. In Kustendge, Zsidanii, Turco si Greco Tziganii/Machidonii au înnebunit, literal. In timp ce Romanii pleaca. Zsidanii si pesedistii au ridikkt COCINE IMPUTZITE pt Turco-Tziganii paraziti gălăgioși si violenți. Greco-Tziganii distrug spatiul verde si litoralul. In Temeszvar,Gaborii-Maghari așijderea, ii terorizează pe Romani! Ce'i de facut? Cum ne mai putem SALVA? GNOMI DEMENTI de afuckeri au adus streini ca sa le roboteasca în prăvăliile lor falimentare(vezi cazul psihopatului Boszancsenyi ce a inhatat șantierul naval). Intrebare. De ce justitia nu ii pedepsește radical pe banditii kkmatari? Ce'i aia...condamnare cu suspendare? E posibil ca judekktoarea sa fie o Greco-Tziganca ce'si apara cosangenii!? Huuooo!