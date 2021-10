Afacerist din Constanța, trimis în judecată pentru CAMĂTĂ, ȘANTAJ și SPĂLARE DE BANI!

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui inculpat persoană fizică, deținător al unor societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de șantaj, camătă și spălare a banilor, toate patru în formă continuată, și a unui inculpat persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la șantaj și complicitate la camătă. De asemenea, au fost trimise în judecată SC Amertrans SRL și SC Food Frigo Meat SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor.Potrivit oamenilor legii, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, primul inculpat, cu ajutorul celui de-al doilea, ar fi exercitat acte de violență psihică și fizică asupra unei persoane vătămate, pentru a o determina să dea suma de 150.000 lei dintr-un împrumut acordat anterior. În aceeași perioadă, primul inculpat ar fi exercitat constrângeri asupra unei alte persoane vătămate, pentru a o determina să dea mai multe sume de bani, precum și un autoturism, cu scopul de a obține foloase materiale injuste. Totodată, în urma probelor administrate, ar fi reieșit că cel puțin începând din anul 2020, primul inculpat, beneficiind de ajutorul celuilalt, ar fi dat bani cu împrumut, cu o dobândă de 3 - 5% pe lună, ca îndeletnicire.Același inculpat ar fi disimulat adevărata natură a sumelor date cu titlu de împrumut și respectiv încasate de la debitori, în săvârșirea infracțiunii de camătă, sub aparența nereală a unor relații comerciale licite, în realitate inexistente, derulate prin intermediul firmelor pe care le deține, respectiv SC Amertrans SRL și SC Frigo Food Meat SRL. Astfel, inculpatul ar fi primit sume de bani de la datornici, inclusiv prin conturile bancare personale și ale societăților pe care le administrează, fiind notificat prin intermediul serviciilor de profil ale unităților bancare despre virarea sumelor respective.Datele privind rulajele conturilor ar fi confirmat și împrejurarea că valoarea sumelor împrumutate și încasate în cursul anului 2020 și începutul anului 2021 de către inculpat ar fi fost de ordinul milioanelor de lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile deținute de primul inculpat.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Călărași cu propunere de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.