Afacerist constănţean, 18 ani după gratii

Afacerist constănțean, 18 ani după gratii

Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus condam-narea a cinci persoane, în frunte cu Marcel Liga, pentru comite-rea infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals privind identitatea, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, evaziune fiscală și spălare de bani.„Afaceristul” Liga a fost condam-nat la 18 ani de pușcărie, Cornel Popescu, de 42 de ani, din Craiova, Ioan Burac, de 52 de ani, din județul Neamț și Vasile Tăfălan, de 63 de ani, din Maramureș, vor sta câte 15 ani după gratii, iar Nicolae Mihaiu, de 48 de ani, din Constanța, zece ani.În plus, instanța a amendat cu câte 500.000 de lei firmele de care indivizii s-au folosit pentru derularea activității infracționale, SC „Real Group Company” SRL Constanța și SC „Ceauș” SRL Medgidia, care vor fi dizolvate. Sentința nu este definitivă. Potrivit procurorilor constăn-țeni, în sarcina lui Marcel Liga s-a reținut că, în perioada aprilie - iunie 2008, împreună cu alți inculpați (Ioan Burac, Cornel Popescu, Vasile Tăfălan și Nicolae Mihaiu), a prejudiciat mai multe societăți comerciale cu suma de 18 miliarde lei vechi.Concret, Marcel Liga ar fi valorificat 21.075 kg de tablă, în valoare de 62.477,33 lei, către SC „Tranik” SRL Galați, pe baza unei facturi fiscale emisă de SC „Agrovic” SRL.Cantitatea de tablă astfel valorificată ar fi provenit din fapta de înșelăciune comisă de Ioan Burac, în numele SC „Real Group Company” SRL, sub identitatea falsă de Ianoș Iozsef Mihuț, cu complicitatea lui Vasile Tăfălan și Cornel Popescu, în dauna SC „Polymetal Company” SRL Bucu-rești.Din anchetă a mai rezultat că Marcel Liga ar fi primit 90.000 de lei de la Nicolae Mihaiu, sumă retrasă de acesta din contul SC „Ceauș” SRL, ce provenea din plata efectuată de SC „Con-sanduar” SRL București, pentru cantitatea de profile termopan livrată de SC „Ceauș” SRL.