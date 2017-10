AFACERI NECURATE / "TUN" de TREI MILIOANE de EURO dat la Constanţa

5

Rosu, Moise, Moldoveanu

Dosarului penal 15074/118/2012, aflat in solutionare la Tribunalul Constanta: 27/03/2013 Solutie: Pe fondul cauzei acordă termen la data de 10.04.2013, ora 11,00 în vederea continuarii cercetarii judecatoresti prin audierea martorilor din lucrari si pentru administrarea de probe asupra cererii de instituire a sechestrului asigurator formulata la acest termen de catre partile civile. Asupra cererii de arestare preventiva a celor trei inculpati in cursul judecatii formulata de partile civile si asupra cererii procurorului de luare fata de cei trei inculpati a masurii obligarii de a nu parasi tara, amana pronuntarea la data de 03.04.2013. 03/04/2013 Amână cauza Solutie: Încheiere : În baza art.145 ind 1 c.pr.pen în referire la art.art.143 c.pr.pen. ; Dispune luarea față de inculpații ROȘU ADRIAN, MOISE GABRIEL și MOLDOVEANU COSMIN, a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara , fără încuviințarea instanței. În art. 145 ind 1 alin. 2 c.p.p. rap.la art.145 al.1 ind.1 c.pr.pen; Dispune ca pe durata măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara fiecare inculpat să respecte următoarele obligații: a)să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat ; b)să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea acestuia conform programului de supraveghere întocmit de către organul de poliție sau ori de câte ori este chemat ; c)să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței de judecată ; d)să nu dețină , să nu folosească și să nu poarte nici o categorie de arme ; e) să nu comunice direct sau indirect cu ceilalți inculpați , martorii din dosar și părțile vătămate sau părțile civile ; f) să nu desfășoare activități comerciale de orice natură , direct sau prin interpuși ; g)să nu dețină , să nu administreze direct sau prin interpuși o societate comercială. Stabilește ca organ de supraveghere a fiecărui inculpatul secția de poliție în raza căreia locuiește fiecare inculpat cu și fără forme legale. În baza art.145 al.2 ind.2 c.pr.pen; Atrage atenția fiecărui inculpatul că în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii preventive luate și a obligațiilor ce îi revin , se va dispune față de acesta măsura arestării preventive. În baza art.145 al.2 ind.1 c.pr.pen; Copia prezentei încheierii se comunică , la rămânerea definitivă , fiecărui inculpatul , secției de poliție în a cărei rază teritorială locuiește fiecare inculpat cu sau fără forme legale , jandarmeriei , poliției comunitare , organelor competente să elibereze pașaportul , organelor de frontieră , în vederea asigurării respectării obligațiilor stabilite. Se comunica conform dispozitiilor legale. Respinge solicitarea de a se dispune arestarea preventivă a inculpaților ROȘU ADRIAN , MOISE GABRIEL și MOLDOVEANU COSMIN. Respinge solicitarea de luare măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea. Cu recurs in 24 ore .