Afaceri murdare cu autoturisme de lux. Cum se lasă "furaţi" proprietarii bolizilor

Afaceri murdare cu autoturisme de lux. Cum se lasă "furați" proprietarii bolizilor

Aproape săptămânal, autoritățile constănțene anunță depistarea unor autoturisme de o valoare ridicată după ce proprietarii din țări precum Italia, Franța sau Germania au reclamat furtul mașinilor. Nu vă grăbiți însă să le plângeți de milă! Nu de puține ori, autoturismele au fost „furate“ cu acordul proprietarilor, dornici să încaseze banii de asigurare. Astfel, escrocii reușesc să aducă mașini scumpe în țară și să le înmatriculeze cu toate actele în original, asta înainte ca proprietarul să o declare furată.Vorbim despre persoane care își cumpără autoturisme în leasing, iar la un moment dat, nu își mai plătesc ratele. Apoi, în loc să dea înapoi mașina societății de leasing, falsifică docu-mentele mașinii și o vând mai departe. Există și cazuri în care mașina este vândută imediat ce se achită avansul.„Spre exemplu, o persoană care are o mașină luată în leasing o vinde la înțelegere cu o altă persoană dispusă la ilegalități. La rândul ei, persoana care a luat mașina o vinde altcuiva. După un timp, este dată în urmărire și după o altă perioadă de timp, este dată în urmărire în România, atunci când autoritățile de la noi sunt informate. Până ajunge să fie dată în urmărire în România, mașina se poate înscrie de mai multe ori”, precizează polițiștii.Modul de operare este frecvent în toată Europa, nu doar în România. Se fură mașina „cu acte-n regulă”, iar proprietarul reclamă furtul mașinii după câteva luni, pentru a încasa asigurarea. Se procedează așa, pentru ca persoana cu care proprietarul s-a înțeles să aibă timp să înmatriculeze mașina într-un alt stat european.„Am avut o mașină furată din Portugalia și a fost dată în urmărire după 9 ani, fiind depistată în România. Contează foarte mult schimbul de informații între autoritățile din țările europene. Timp de 9 ani nu a știut nimeni că acel autoturism este furat și se află în România. Mașina a fost vândută și reînmatriculată de câteva ori. După 9 ani, când s-a primit informația că a fost furată, autoturismul a fost depistat”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, cms. șef Marin Dincu, șeful Compartimentului Înmatriculări Auto, din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Cel mai recent caz al unei astfel de escrocherii a fost înregistrat ieri, la Constanța. Un BMW X3, în valoare de aproximativ 28.500 de euro, a fost găsit de polițiști după ce a fost declarat furat de un polonez, la începutul lunii decembrie 2016. Posesorul mașinii este un bărbat, în vârstă de 52 de ani, care a declarant că habar nu avea că autoturismul este căutat de autoritățile poloneze.„De obicei, în timpul cercetărilor, mașina rămâne în posesia deținătorului. După finalizarea cercetărilor, dacă se constată că persoana nu are niciun fel de implicare în furtul mașinii și tăinuirea faptei, iar proprietarul care a reclamat furtul nu mai are pretenția de a fi restituit bunul, autoturismul rămâne în posesia ultimului deținător.De obicei, societatea de asigurări nu mai pretinde recuperarea bunului, pentru că autoturismul își pierde din valoare. Trei sferturi sunt mașini uzate, de valoare nu atât de semnificativă”, a mai precizat Marin Dincu.