Afaceri cu FIRME FANTOMĂ prin portul Constanţa

Afaceri cu FIRME FANTOMĂ prin portul Constanța

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime efectuează cercetări față de reprezentanții a trei societăți comerciale, bănuiți de comiterea infracțiunilor de folosire de acte nereale și evaziune fiscală în domeniul achizițiilor internaționale de bunuri. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 760.000 de lei.Polițiști au efectuat un control asupra unui container cu mărfuri, provenit din China, urmare a informațiilor obținute. În containerul sosit la data de 15 septembrie, în Portul Constanța - Sud Agigea, polițiștii au descoperit, în plus, față de cantitatea de mărfuri declarate, 5.000 de obiecte (accesorii pentru baterii sanitare), cu valoare aproximativă de piață de 19.000 de lei. Bunurile au fost reținute de organele vamale, în vederea continuării cercetărilor.Ca urmare a celor constatate, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a unor acte nereale.Extinzând cercetările, polițiștii au stabilit faptul că societatea comercială destinatară ar fi achiziționat mărfuri, în valoare de 80.000 de dolari, din import, precum și alte bunuri, în valoare de aproximativ un milion de lei, de la alte două societăți comerciale din România.Din investigațiile polițiștilor Direcției de Poliție Transporturi a reieșit faptul că cele două societăți comerciale furnizoare din România nu ar fi funcționat la sediul declarat și nu ar fi deținut mărfuri pe stoc, fiind considerate societăți comerciale „de tip fantomă”. Totodată, polițiștii au stabilit că cele trei firme ar fi administrate de cetățeni de naționalitate chineză, care le-au înregistrat în România, folosindu-se de aceleași date de identificare.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 760.000 de lei.Polițiștii continuă cercetările, față de reprezentanții societăților comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosire de acte nereale și evaziune fiscală.