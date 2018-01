"Afaceri" coordonate din puşcărie. Sunt imposibil de bruiat!

"Afaceri" coordonate din pușcărie. Sunt imposibil de bruiat!

Constănțenii par a fi victime sigure în fața escrocilor, indiferent de lupta continuă pentru destructurarea grupurilor infracționale sau de prevenirea făcută de polițiști. Indivizii care coordonează înșelăciunile prin metoda „Accidentul“ au găsit soluția pentru ca „afacerile“ să prospere din închisori, profitând de naivitatea unor persoane.De aproximativ un an, la nivelul Poliției din Constanța s-a constituit un grup de lucru specializat pe înșelăciunile prin metoda „Accidentul”, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În tot acest timp, au fost efectuate percheziții în penitenciare, de unde sunt coordonate majoritatea „afacerilor” de acest tip, polițiștii alături de procurori descoperind chiar și zeci de cartele prepay, dar și telefoane, într-o singură cameră. De asemenea, au fost făcute descinderi la diverși indivizi cu implicații în înșelăciuni, iar unele „săgeți” au fost prinse în flagrant.„Am efectuat percheziții în penitenciare din Tulcea, Galați și București. Pentru a depista cartele și telefoane folosite la înșelăciuni am căutat, alături de colegii mei, aproape opt ore în două camere. Nu sunt atât de ușor de găsit instrumentele cu care ei reușesc să-și coordoneze afacerile. În cursul anului trecut, penitenciarul din Tulcea a reușit să bruieze semnalul telefoanelor, dar pentru o scurtă perioadă. Din ce știu, s-a pus problema implementării unui astfel de sistem de bruiaj în toate penitenciarele și, pentru că nu s-au găsit fonduri suficiente, s-a luat decizia ca sistemul să nu mai funcționeze în niciun penitenciar”, susțin surse din cadrul grupului de lucru.Scurta durată a sistemului de bruiaj ar avea și o altă cauză, dincolo de raționamentele financiare. Imediat după introducerea bruiajului, majoritatea deținuților din penitenciarul Tulcea au depus cereri pentru transferul către penitenciarul Iași sau alte penitenciare din țară. Prin urmare, pentru a nu exista riscul ca penitenciarul Tulcea să devină pustiu, conducerea închisorii a luat decizia de a nu mai folosi bruiajul decât dacă va fi implementat la nivelul tuturor penitenciarelor.Constănțean înșelat de escroci. Prejudiciul: 20.000 de leiUn bărbat de 83 de ani a rămas fără 20.000 de lei, luni, după ce a fost păcălit prin metoda „Accidentul”. Polițiștii Secției 4 fac cercetări după ce victima a fost sunată pe telefonul mobil, în jurul orei 04:00, de către un bărbat care s-a recomandat a fi avocat, spunându-i că fiul lui a fost reținut de polițiști ca urmare a unui accident rutier, soldat cu rănirea gravă a unei femei. Escrocii i-au spus că este nevoie de suma de 20.000 de lei pentru ca fiul lui să fie eliberat.Bătrânul a oferit unei persoane necunoscute, care s-a prezentat la domiciliul său, suma de 20.000 de lei, ulterior realizând că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.„Nu putem vorbi de aceleași grupuri infracționale. Deseori rămâne un element fix, deținutul, iar în jurul lui apar funcții de săgeată și de colectori de sume de bani. Cu toate că nu vorbim despre un număr mare de deținuți, îngrijorătoare sunt prejudiciile pe care aceștia reușesc să le obțină”, mai dezvăluie aceleași surse.De asemenea, un bărbat din Lumina și o femeie din Constanța, cu vârste de aproximativ 80 de ani, au fost contactați după miezul nopții de escroci. Aceștia au încercat să obțină 7.000 de lei și 15.000 de lei prin aceeași metodă, însă cele două persoane sunate și-au dat seama că ar putea fi victimele unei înșelăciuni, anunțându-și rudele și ulterior organele de poliție.v v v„Pentru a conștientiza populația, cu precădere persoanele de vârsta a III-a, cu privire la riscul la care se expun când au încredere în persoane necunoscute și le oferă sume de bani, în schimbul așa-ziselor rezolvări de probleme cauzate de accidentele rutiere, precizăm încă o dată faptul că în cazul unor accidente cu victime nu trebuie să se ofere sub nicio formă sau pretext sume de bani. Este foarte important pentru cetățeni să cunoască faptul că în niciun caz de accident rutier reprezentanții instituțiilor publice nu solicită bani pentru a rezolva o speță de natură penală”, a declarat Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.Se recomandă ca, în astfel de cazuri, în care cetățenii sunt sunați și li se solicită diferite sume de bani telefonic, pentru „rezolvarea unor accidente rutiere”, să se apeleze imediat la 112 sau la Poliție, pentru a se verifica dacă fiul, fiica, ruda, rudele au fost implicate într-un accident rutier. Astfel, polițiștii pot interveni pentru prevenirea comiterii unor înșelăciuni, iar persoanele care intenționează să comită astfel de fapte să fie identificate, depistate și trase la răspundere penală.