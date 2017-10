AFACEREA MAXI-TAXI, STAT ÎN STAT! CINE PROTEJEAZĂ BOMBELE PE ROŢI DIN CONSTANŢA

3

RATC

Microbuzele, sicriele pe patru roti, sau cum or mai fi ele numite, au aparut datorita serviciilor „de calitate” oferite de RATC Atunci cand nu avea cpncurenta, acesta crestea pretul biletului dupa bunul plac. Nu cred ca ar trebui distrusa concurenta, ci fortata sa intre in legalitate, altfel spus: sa se aplice legea. Ca cetatean imi doresc sa ma simt in siguranta in mijloacele de transport in comun. Cu stima!

Răspuns la: Sincer

Adăugat de : Ciribam, 7 martie 2016

Sincer ar trebui sa ii amendati zi de zi pana ies pe - si asa o sa scoatem microbuzele din c-ta si vom avea un transport probabil mult mai bun oferit...