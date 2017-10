Aeronave militare în România

1

Dezinformare si manipulare

Aceste exercitii,sunt un raspuns NATO,la actiunile Rusiei in Ucraina.Deasemenea,pentru cititorii mai putin avizati,ii informez pe aceasta cale ca,in urma demersurilor facute de oficialii romani pe langa Petagon si vicepresedintele SUA,Armata SUA a fost de acord, sa-si mareasca si sa-si extinda "prezenta" militara pe flancul estic al UE, dar cu unele conditii. ATENTIE MARE! Una dintre conditii,a fost lupta impotriva asa-zisilor baroni locali,si trimiterea lor in Justitie.In concluzie,actuala situatie nu este generata,neaparat de ordinul matrozului.Veti vedea ca, in curand,vor cade si baroni din alte partide.