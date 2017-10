Adolescenţii, victime sigure ale infractorilor. Tâlhării ziua în amiaza mare!

5

Politia ce face ?

Concret ce face politia in acest sens ? De ce exista politie locala ? Talhariile sunt la ele acasa in Tomis III si Tomis Nord. Pe de alta parte e vorba si de cum ne educam o parte din noi copiii. Ma uit la scoala, unde 2/3 din copii sunt luati de parinti cu masina dupa ore, si vorbesc de copii de clasa a VI-a, nu de prichindei. Sa ma ierte Dumnezeu, dar copiii astia sunt atat de tinuti in brate de parinti incat pierd contactul cu realiatea. La varsta lor ma duceam singur la scoala, schimbam doua mijloace de transport, stiam sa ma feresc de tigani - si da nu e rasism - tiganii talharesc copiii romani, stiam sa casc ochii dupa garaje, stiam care sunt pericolele si de bine de rau m-am descurcat. Oare parintii nu aveau grija de mine ? N-as zice, m-au educat, au investit in mine, pe de alta parte si eu am invatat, am intrat la liceu la Mircea. E drept ca nu luam numai FB si 10 ca in ziua de azi, dar notele pe care le luam erau intr-o buna masura reale si conforme cu ceea ce stiam. Grija excesiva fata de copil te handicapeaza, orice mi-ati spune. Sa-l tot feresti de lumea exterioara nu e o solutie. Politia trebuie sa-si faca datoria, orasul trebuie sa redevina al oamenilor nu al cainilor, tiganilor sau boschetarilor.