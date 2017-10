Adolescenta dispărută din Mangalia ar fi fugit cu iubitul în Italia

Polițiștii au dat-o în urmărire generală pe adolescenta din localitatea Mangalia, care a fost dată dispărută de mama sa după ce fata a plecat la școală și nu s-a mai întors acasă. Georgiana Dumitra Dogaru, are 19 ani și este elevă în clasa a 12-a la un liceu din Mangalia. În urmă cu ceva timp, ea a cunoscut, pe Internet, un tânăr care locuia în Italia. Din spusele colegilor, înainte de sărbători, băiatul a venit la Mangalia și i-ar fi propus Georgianei să meargă cu el în străinătate. Din câte se pare, mama adolescentei nu a fost de acord cu propunerea, astfel că i-a interzis să se mai vadă cu băiatul. Fără să țină cont de dorința mamei, care îi dorește tot binele din lume, fata ar fi pregătit împreună cu tânărul plecarea spre Italia. Drept urmare, după ce și-a șters toate fișierele din calculatorul personal și a luat câteva haine, fata a plecat. De-abia spre seară, când a văzut că fiica ei nu a ajuns acasă, femeia a intrat în panică. Inițial, a luat legătura cu câteva colege de-ale fetei, crezând că Georgiana întârzie pe la ele și a uitat să o anunțe. Când a văzut că nu este la niciuna dintre fete, femeia s-a speriat și a fugit la Poliție. Chiar dacă este majoră, oamenii legii au dat-o pe fată în urmărire generală. Potrivit anchetatorilor, fata are o înălțime de aproximativ 1.70 m, 45 kilograme, părul blond, lung până la baza umerilor și ochii verzi. Ca semne particulare ea are o cicatrice în zona frontală, între sprâncene și o aluniță deasupra buzei superioare, în partea dreaptă. Mama Georgianei spune că la data dispariției tânăra purta o geacă din fâș de culoare neagră cu gri, având puf pe marginea glugii, pantalon blue-jeans de culoare neagră, cizme de culoare neagră. Cei care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.