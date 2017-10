Adolescentă de 15 ani, violată de şase băieţi şi filmată cu telefonul mobil

Adolescentă de 15 ani, violată de șase băieți și filmată cu telefonul mobil

Sase tineri din Sibiu sunt anchetati de politistifiind acuzati ca au violat o fata de numai 15 ani. Baietii au filmat scena cap coada cu telefonul mobil. In acest caz au fost audiati 18 tineri, dar doar sase dintre ei au fost invinuiti. Suspectii au fost prinsi in urma unor perchezitii din Brasov si Fagaras."Este vorba de sase invinuiti, toti majori, unul este din Sibiu, ceilalti din Fagaras si Brasov. Minora in varsta de 15 ani a reclamat faptul ca invinuitii au luat-o cu forta, au intretinut relatii sexuale cu ea, au filmat-o, iar apoi filmul a trecut de la unul la altul prin telefonul mobil. In continuare facem cercetari pentru a vedea daca filmul a ajuns si pe internet. Minora a spus ca a reclamat violul doar acum pentru ca i-a fost frica. Daca vor fi gasiti vinovati, cei 6 risca inchisoare de la 5 la 18 ani", a spus Danusia Boicean, procuror sef Birou Teritorial DIICOT Sibiu, conform tribuna.ro.