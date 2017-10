Adolescentă de 15 ani, dată dispărută de părinţi

Adolescentă de 15 ani, dată dispărută de părinți

Polițiștii constănțeni au dat în urmărire o adolescentă, dispărută de la domiciliu în urmă cu aproape trei săptămâni. Pe data de 5 iulie, Alaettin Baran, din Constanța, s-a prezentat la sediul Secției 3 Poliție, reclamând că fiica sa, Nevenka - Marlys Baran, în vârstă de 15 ani, nu s-a mai întors acasă. Fata a fost văzută ultima oară în fața blocului în care locuiește. „Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit că, în ziua de 5 iulie, Ne-venka - Marlys Baran a revenit de la plajă împreună cu unchiul său în jurul orei 20, însă nu a urcat împreună cu acesta în apartamentul în care locuiește, rămânând în fața blocului pentru a sta de vorbă cu prietenele sale din cartier", a declarat inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Nu este pentru prima oară când Nevenka își pune pe jar familia. În octombrie anul trecut, spune Crina Chirea, minora a plecat de la domiciliu fără să-și anunțe familia, „mutându-se" pentru o vreme la o colegă de școală. Potrivit polițiștilor, adolescenta are 1,72 m înălțime, constituție atletică, ten creol, păr castaniu, ușor decolorat spre vârfuri, ondulat, lung până peste umeri, ochi căprui, buze normale, sprâncene arcuite. Nevenka - Marlys Baran prezintă două cicatrice dispuse vertical pe gamba piciorului stâng, urmare a unei intervenții chirurgicale. În ziua dispariției, puștoaica era îmbrăcată cu un bluzon de culoare kaki, tip hanorac, fără glugă, cu mânecă lungă, cu costum de baie verdesmarald și blugi albaștri. În picioare purta șosete gri și încălțăminte tip sport, marca Kenvelo, de culoare albă. Fata avea asupra sa avea suma de cinci lei și un telefon mobil marca Nokia 3220. Minora nu are acte de identitate cu ea. Persoanele care dețin informații despre locul în care se află Nevenka - Marlys Baran sunt rugate să telefoneze de urgență la numărul de telefon 112 ori să ia legătura cu cea mai apropiată unitate de Poliție.