Adolescent de 15 ani, răpit din maşina tatălui. Autorităţile sunt în alertă

Adolescent de 15 ani, răpit din mașina tatălui. Autoritățile sunt în alertă

Băiatul se numește Mădălin Giuliano Țibuliac, are 15 ani, 1,65 metri înălțime, aproximativ 60 de kilograme, are păr negru, tuns scurt și ochi căprui. În momentul dispariției era îmbrăcat cu pantaloni scurți, de culoare deschisă, tricou de culoare deschisă și pantofi sport de culoare albă.Potrivit Poliției Române, incidentul s-a petrecut în jurul prânzului, când, în timp ce mașina celor doi era oprită la trecerea de pietoni, un bărbat necunoscut l-a lovit pe tatăl băiatului, iar un al doilea bărbat l-a tras din mașină pe copil, apoi au fugit.Băiatul de 15 ani a fost dat în urmărire și în consemn la frontieră.Primele verificări arată că este posibil ca băiatul să se afle în compania mamei sale, cetățean român, cu domiciliul în străinătate, spun polițiștii.În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.Poliția solicită persoanelor ce pot oferi informații care să conducă la găsirea băiatului să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.