Administratorul unei firme din Constanţa, reţinut de DNA pentru şantaj

Administratorul unei firme din Constanța, reținut de DNA pentru șantaj

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Constanța l-au reținut pe Ion Ștefan Juncănaru, administrator al SC Izol Just SRL, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de șantaj.„La data de 1 august 2013, inculpatul, administrator al SC Izol Just SRL și persoană fizică autorizată sub același nume, a exercitat violențe și amenințări asupra părții vătămate, administrator al unei alte societăți comerciale, cu scopul de a o determina pe aceasta să achite un credit bancar în valoare de 28.000 de euro, obținut în urma unui contract la încheierea căruia inculpatul participase în calitate de garant”, spun anchetatorii.Ieri, procurorii au dispus reținerea acestuia pe un termen de 24 de ore, urmând a fi prezentat Judecătoriei Constanța cu propunere de arestare preventivă pe un termen de 15 de zile.„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, completează reprezentanții DNA.