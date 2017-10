Adjunctul Direcţiei Poliţiei Rutiere, comisar şef Costin Tătuc: „Drogurile, factor major de risc pentru siguranţa rutieră”

Adjunctul Direcției Poliției Rutiere, comisar șef Costin Tătuc: „Drogurile, factor major de risc pentru siguranța rutieră”

Acesta a declarat că „încă din 2004, drogurile reprezintă unul dintre factorii majori de risc pentru siguranța rutieră. România se transformă dintr-o țară de tranzit într-una de consum. Bineînțeles că cei care sunt predispuși să consume asemenea substanțe sunt foarte tineri (între 15 și 27 de ani), vorbim aici de incidență rutieră, iar această categorie de vârstă se suprapune cu categoria de vârstă care are un risc maxim în producerea accidentelor rutiere. Din acest punct de vedere, împreună cu ANA, am încercat să realizăm, în acest an, acest program de pregătire al polițiștilor rutieri tocmai pentru a putea identifica cu ușurință în trafic semnele consumului unor asemenea substanțe și pentru a proceda la testarea inițială în vederea consumului de droguri. Este un program ambițios care sperăm să dea rezultate pozitive, pentru că ne interesează ca nivelul de siguranță rutieră să crească și, acum, la început de sezon estival, anticipând valorile de trafic importante care se vor manifesta în perioada imediat următoare în zona litoralului românesc, este un moment propice, zicem noi, pentru a instrui polițiștii rutieri care vor acționa în această zonă.Ultimele statistici arată că la nivelul anului 2011, la nivel național, au fost înregistrate două accidente rutiere grave de circulație în care cei implicați se aflau sub influența drogurilor. Acestea s-au soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a altora două. În ceea ce privește numărul de depistări la nivel național, în trafic, la nivelul anului 2011, 24 de infracțiuni de asemenea natură au fost constatate și sperăm ca prin instruirea colegilor noștri numărul constatărilor să crească, tocmai pentru a descuraja acest fenomen.La Constanța, sunt în derulare instruirea a două serii de polițiști. Vor fi 35 - 40 de colegi de la SPR Constanța care vor fi intruiți în acest sens. Este însă o pregătire incipientă. Se realizează o bază de date cu toți polițiștii care practic sunt inițiați, urmând ca pregătirea lor ulterioară să fie direcționată pe alte module de pregătire”.