Adio, timbru de mediu! Ce noi surprize îi aşteaptă pe şoferi

Adio, timbru de mediu! Ce noi surprize îi așteaptă pe șoferi

Chiar dacă proiectul a fost votat în unanimitate, Guvernul actual nu a susținut punctele-cheie ale acestuia și va ataca legea la Curtea Constituțională, motivând că „din proiect lipsește sursa de finanțare a efectului pe care îl au măsurile din această lege”. Pentru a putea fi pus în aplicare, proiectul de lege trebuie promulgat de președintele Klaus Iohannis, și doar așa taxa va fi eliminată din 1 ianuarie 2017.Pe principiul o taxă în minus este oricând binevenită, șoferii au primit cu brațele deschise decizia unanimă a parlamentarilor. Totuși, până ce măsura nu devine lege scrisă negru pe alb, constănțenii se vor supune legislației în vigoare.„Ca autoritate, vom aplica legea în momentul în care apare scrisă în Monitorul Oficial. Noi deocamdată nu aplicăm noile prevederi. Noi lucrăm pe lege, aplicăm ceea ce stabilește Guvernul. Ceea ce pot să vă spun însă este că, în ultima perioadă, înregistrăm din partea cetățenilor din ce în ce mai multe cereri de înmatriculare fără taxă de timbru, prin care dânșii doresc o negație, tocmai ca să poată apoi să atace în instanță decizia noastră. Foarte multă lume apelează la calea instanței judecătorești pentru a înmatricula un autoturism fără plata acestei taxe. Prin scoaterea taxei de timbru, proprietarii de mașini scapă de un proces în contencios administrativ, care ar avea sau nu șanse să fie câștigat. S-a mai câștigat în ultima perioadă, dar oricum era anevoios, costă destul de mult, timp pierdut și așa mai departe. În concluzie, la momentul actual, se aplică legislația în vigoare, urmând ca, atunci când va apărea noul act normativ, să dispunem în consecință”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Bucuria șoferilor nu este împărtășită și de reprezentanții mărcilor auto, care au criticat vehement decizia eliminării timbrului de mediu.Într-un comunicat dat publicității, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule (APIA) este de părere că eliminarea timbrului de mediu implică o creștere exponențială a nivelului de poluare la nivelul parcului auto, importurile de mașini uzate urmând să fie o amenințare la nivelul siguranței auto din România.„Eliminarea timbrului de mediu va genera grave efecte negative și imediate pe multiple paliere ale societății și economiei românești. Posibila adoptare a acestui proiect de lege va duce la creșterea poluării din marile orașe, confirmată de procedura de pre-infringement în care se află România pentru nerespectarea cerințelor legislației comunitare în privința calității aerului, precum și la deteriorarea nivelului de siguranță în trafic, unde România înregistrează un dramatic loc doi în UE, în ceea ce privește numărul de victime ale accidentelor rutiere, dar și la scăderea activității producătorilor și importatorilor autorizați de automobile”, precizează APIA.Nici ministrul Mediului nu vede cu ochi buni eliminarea timbrului de mediu, căci din banii strânși prin această taxă sunt finanțate programele Rabla.„Eliminarea timbrului de mediu în forma actuală, fără să punem altceva în loc, are consecințe nefaste pentru instituția Fondului de Mediu din care finanțăm programele Rabla Plus, Rabla Clasic, Casa Verde. Timbrul de mediu este o sursă foarte importantă de venit la Fondul de Mediu. Acest timbru de mediu în forma actuală trebuie abrograt, dar trebuie înlocuit cu altceva. Una dintre variantele pe care noi am luat-o în calcul a fost o taxare a consumului de com-bustibil, și atunci fiecare este taxat echitabil în funcție de cât rulează, cât consumă”, a anunțat ministrul Mediului, Cristiana Pașca Palmer.Este vorba despre o taxă pe consumul de combustibil, de aproximativ doi lei pentru fiecare plin, la care să se adauge o impozitare diferențiată a mașinilor în funcție de norma de poluare a motorului.