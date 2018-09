Adina Florea, propusă la şefia DNA, îl critică dur pe procurorul general al României

Adina Florea, propusă la șefia DNA, îl critică dur pe procurorul general al României

Procurorul Adina Florea, propusă de ministrul Justiției pentru postul de procuror-șef al DNA, l-a criticat dur pe procurorul general Augustin Lazăr, despre care a spus că face o anumită presiune cu privire la ocuparea funcției de conducere a DNA, ea afirmând că Lazăr "pare că își exercită funcția mai mult decât excesiv, cu rea-credință". De asemenea, ea a spus că procurorul general ar trebui să se abțină de la a face orice demers și că acesta "are un interes personal evident", scrie digi24.ro"Au fost chiar surse avizate, ca să folosesc un termen consacrat cel puțin într-o parte a presei scrise, care m-au avertizat să am mare grijă pentru că există o anume presiune din partea procurorului general. Mi s-a spus că DNA-ul nu este DIICOT, că vor fi surprize mai mari sau mai mici, dar nu m-am gândit niciun moment că surprizele vor fi de o asemenea anvergură", a spus Adina Florea, referindu-se la sesizarea depusă de procurorul general pe numele ei la Inspecția Judiciară, mai scrie digi24.roEa a reafirmat că dosarul în care ar fi vizată, legat de protocolul Parchetului General cu SRI, ar trebui instrumentat de orice altă structură, dar nu de Parchetul instanței supreme.Întrebată cum cataloghează acțiunea procrorului general, Adina Florea a spus că acesta ar trebui să se abțină de la a face orice demers și l-a acuzat că are "un interes personal evident"."Din punctul meu de vedere, domnul procuror general ar trebui să se abțină de la a face orice demers. Domnul procuror general are un interes personal evident. Dumnealui este semnatar al acestui protocol, prin urmare, ar trebui să se abțină să facă orice demers. Ar putea ca acest dosar instrumentat de Parchetul General să fie în continuare instrumentat de orice altă structură, dar nu de Parchetul General”, a spus Florea.Ea a adăugat că, după ce a fost prezentată sesizarea în privința sa, s-a așteptat ca procurorul general să se abțină de la vot în ședința Secției pentru procurori a CSM în care a fost amânată audierea ei pentru postul de procuror-șef al DNA. În plus, Florea a spus despre procurorul general al României că "pare că își exercit funcția mai mult decât excesiv, cu rea-credință” și că a sesizat Inspecția Judiciară cu "o grabă nemaivăzută”.Sursa:www.digi24.ro