Acuzaţii grave la Penitenciarul Poarta Albă. Mărturiile unui deţinut

Acuzații grave la Penitenciarul Poarta Albă. Mărturiile unui deținut

Condițiile de detenție din penitenciarele din România lasă mult de dorit și asta rezultă și din condamnările pe care România le are la CEDO în ceea ce privește acest aspect. Constantin Custură, de 32 de ani, din Eforie, a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Acesta și-a ispășit o parte din pedeapsă la Penitenciarul Poarta Albă - secția exterioară Valu lui Traian și a fost încarcerat și la Târgu Ocna.Fostul deținut povestește despre condițiile din penitenciar și, deși a ieșit de după gratii, nu vrea să se lase și cere să se facă dreptate. Acesta susține că drepturile persoanelor privative de libertate sunt încălcate cu de-săvârșire și nu se respectă sub nicio formă legea 254/2013.„Dormim în niște paturi infecte. Saltelele au o vechime considerabilă de peste zece ani și sunt pline de bacterii. Apă caldă aveam de două ori pe săptămână, câte cinci minute și făceam 60 de deținuți duș în același timp, timp de 10 minute. Dușurile sunt ruginite, vai de capul lor. Acolo era un adevărat focar de infecție. Au niște magazii pe care ei le numesc boxe, unde ar trebui ca deținuții să își țină alimentele care sunt cumpărate sau aduse la vizite, și bagajele. În realitate acolo se țin doar bagajele de muncă. Alimentele și hainele le țineam sub pat. În urma unui control de la Administrația Națională a Penitenciarelor, le-am propus celor care au venit să vină ei să doarmă o noapte cu ploșnițe, șoareci și tot ce e acolo. Mâncarea era sub orice critică. Materie primă au, dar degeaba. Nouă ni se dădeau mizeriile, iar pâinea era tare ca piatra”, a declarat Constantin Custură.În urma mai multor plângeri, ANP a demarat un control. „Au fost efectuate verificări la penitenciarul Poarta Albă - secția exterioară Valu lui Traian. În urma verificărilor efectuate nu au rezultat elemente probatorii privind existența unor condiții necorespunzătoare de detenție. Echipa care a efectuat controlul a cercetat și analizat”, se arată în răspunsul primit de fostul deținut. Custură spune că nu este nimic ieșit din comun pentru că aceste controale se fac cu ochii închiși.„ANP când vine se spală pe mâini. Sunt duși să vadă o secție renovată și apoi la popotă, îi îngrașă și, normal, își văd de drum. Sunt mână în mână cu ei. Se profită de faptul că presa nu are acces în interiorul penitenciarului”, a adăugat Cus-tură.„Ce, ți s-a făcut de raport?“Pe lângă condițiile improprii pe care le reclamă, deținutul susține că nici dreptul la asistență medicală nu le este respectat.„Dacă te duci la cabinet, doamna doctor, de la Secția Exterioară Valu lui Traian nu te bagă în seamă și i-a învățat și pe asistenți la fel. Sunt amenințați deținuții și nu se duc să apeleze la serviciile medicale pentru că li se face raport. Asta înseamnă un raport de sancțiune, respectiv că nu te mai poți elibera la liberarea condiționată, și ți se dă amânare. „Ce, ți s-a făcut de raport?” asta este replica pe care o primești. Așa vorbesc cadrele medicale. Am avut o extracție și m-a durut măseaua toată ziua, m-am dus din jumătate în jumătate de oră să îmi facă un calmant și nu m-a băgat în seamă. Seara, pentru că nu mai puteam de durere, am cerut agentului să mă ducă la Poarta Albă. S-a trimis o ambulanță și când am ajuns acolo m-au întrebat de ce nu mi-am făcut pe secție că avem și noi cabinet și le-am explicat că acolo se muncește numai după chef”, a povestit Constantin Custura.Fostul deținut este convins să meargă până în pânzele albe și să se zbată pentru drepturile pușcăriașilor. Acesta a făcut și o plângere la CEDO și așteaptă să fie soluționată.Am vrut să aflăm și punctul de vedere al Penitenciarului Poarta Albă, însă, deși am trimis inclusiv o solicitare scrisă în urmă cu patru zile, nu am primit niciun răspuns. Dacă acesta va ajunge într-un final, îl vom publica în edițiile viitoare.