Acuzaţii grave la Şcoala de Poliţie Câmpina! Elevi ademeniţi cu note mari pentru a ascunde "mizeria sub preş"

1

SAPVLC

Este extrem de suspect faptul ca dintr-o mie si ceva de elevi, doar 9 s-au "intoxicat" din cauza mancarii de la cantina, nu credeti ? E vorba de logica... in plus, s-a "nimerit" sa se imbolnaveasca si joi seara , dupa ce au avut zi de iesit in oras . E cam la "mintea cocosului" .. aici este manca unor "lideri" de sindicat care au ei nu stiu ce de reglat cu scoala ( fiul unuia dintre ei fiind incadrat in politie din sursa externa in aceasta vara , scolarizat la Campina 3 luni de zile, nemultumit de conditiile de acolo, ca asta e, incadratii direct au fost scolarizati agenti, domne' , nu elevi , si aveau pretentii de hotel ). Imi pare rau pentru colegii de anul 2 din Scoala, inteleg ca sunt frustrati de aceste incadrari directe, dar asta nu inseamna ca trebuie sa minta si sa denigreze, nu cred ca vor fi incadrati mai devreme din aceasta "cauza " . Rusine, dragi colegi ! Sa va mai zic inca ceva ... stiti ca s-au mai imbolnavit elevi si in promotiile trecute ? Isi aduceau mancare de acasa si o tineau cu zilele in camera, cu toate ca, conducerea scolii ne recomanda sa terminam mancarea cel tarziu luni dimineata ca se altereaza . Mi se pare normal sa te imbolnavesti daca mananci din mancarea pe care ai adus-o si dupa 3-4 zile, in conditiile in care nu ai tinut-o la frigider. Nu de putine ori au fost dati cand s-a gasit mancare alterata, chiar mucegaita prin magazii. Va asteptam in teren, dragi colegi, atunci sa vedeti "plansete " !