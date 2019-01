Acuzaţii grave în turism. „Cei de la Consiliul Concurenţei sunt vădit rău intenţionaţi!”

Acuzații grave în turism. „Cei de la Consiliul Concurenței sunt vădit rău intenționați!”

Consiliul Concurenței a anunțat, în cursul zilei de ieri, că a amendat 13 agenții de turism și ANAT pentru practici anticoncurențiale.







Reacțiile reprezentanților agențiilor de turism amendate nu au întârziat să apară. Aceștia spun că au aflat din presă de sancțiuni și că este vorba despre un dosar făcut pe genunchi, de angați tineri ai Consiliului Concurenței și „vădit rău intenționați”.







Redăm mai jos comunicatul integral al reprezentanților Corali Holidays:







„Este inadmisibil să aflăm aceste lucruri din presă și nu direct de la instituția respectivă.







Compania Corali Holidays SRL, deținătoarea agenției de turism Corali, ca și alte câteva agenții de turism, a fost inclusă în această investigație către finalul ei, când probabil echipa de investigatori și-a propus să își depășească targetul de amenzi de pe urma acestui caz; «am muncit doi ani la acest dosar, trebuie să îmi plătească cineva salariul» - cităm afirmația unui membru al echipei către un coleg al nostru.







Deși nu am fost niciodată parte a acestei piețe a charterelor de avion (și am dovedit acest lucru), deși am colaborat cu echipa de investigație în ideea de a-i ajuta să înțeleagă cum funcționează această piață, am alocat timp prețios în perioada vârfului de sezon pentru a realiza fel de fel de statistici care mai de care mai aiuristice și fără rost, ne-am regăsit în raportul final ca fiind una dintre entitățile care ar fi participat la o «practică concertată privind coordonarea politicilor comerciale în materie de preț» pe o piață – cea a pachetelor tip charter avion – pe care practic nu am activat vreodată.







Pe parcursul investigației, dar mai ales citind raportul și, cu ocazia audierilor în plenul Consiliului Concurenței, am înțeles că cei care au instrumentat acest caz sunt la început de carieră, dornici de afirmare; nu cunosc mai nimic despre domeniul pe care l-au investigat, sunt vădit rău intenționați și, prin gafele de exprimare și argumentare discreditează instituția pe care o reprezintă. Din parcurgerea întregului material – raport, dosar de investigație – rezultă indubitabil că nu există nicio probă a implicării Corali Holidays în acte sau fapte cu caracter anticoncurențial; de aici rezultă că singura «vină» care îi poate aduce o astfel de sancțiune este aceea de a fi făcut parte dintr-o asociație patronală. Mai grav este că nici urmare observațiilor scrise și susținute în fața plenului nu a sesizat nimeni că se produce o gravă eroare.







Corali Holidays împlinește luna viitoare 20 ani de activitate; este o companie mică însă se bucură de o reputație solidă, susținută și de faptul că nu a înregistrat nicio sancțiune din partea vreunei instituții a Statului român.







Din aceste motive, PROTESTĂM PUBLIC împotriva modului cum a decurs această investigație, demnă de celebra inchiziție medievală precum și împotriva asocierii numelui companiei Corali Holidays cu fapte anticoncurențiale pe care nu le-a întreprins vreodată și opinăm că ,prin astfel de acțiuni (inclusiv prin amenda aplicată asociației) se aduc grave încălcări Constituției României prin aceea că simpla apartenență la o asociație patronală sau profesională este incriminată. Dacă însă te mai si implici activ în treburile asociației, represaliile sunt asigurate.







Amenda urmează a fi contestată conform procedurilor legale, iar pentru gravele prejudicii de imagine aduse prin includerea în lista companiilor găsite vinovate de încălcarea Legii concurenței vom acționa de îndată în instanță Consiliul Concurenței, solicitând daune materiale si morale.







Corali Holidays SRL, prin Luca Dumitru - administrator