Acuzaţii grave. Cine a vrut să dea foc Bisericii Sf. Mina? "Sunt oameni care ne urăsc"

Stiti voi cei care ii aparati pe pacatosii astia care fac evaziune in numele Domnului cum a aparut religia?Din neputinta oamnelior de a-si explica fenomenele naturale!Asa au aparut niste nemernici care au profitat de pe urma prostimii si si-au dat seama ca este foarte usor sa faci bani de pe urma prostiei omenesti.Uitati-va de-a lungul istoriei ca biserica in toata lumea a fost plina de bani.Dumnezeu este spiritul nostru.Nu ati observat ca daca faci bine primesti bine?Daca faci rau primesti rau?Cum puteti sa va inchinati la ceva material cind Domnul Isus este ceva spiritual?Cum puteti sa va duceti intr-o cladire si sa va spovediti unor pacatosi care sint exemple negative?Apropo stiati ca in bisericile din Africa sfintii crestini sint negri si cu parul cret in conditiile in care crestinii din Africa sint si acum la nivel de trib?Uitati-va la cersetorii din fata bisericilor! Pe citi din ei ii ajuta biserica?