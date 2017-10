Acţiuni de evaziune fiscală şi contrabandă descoperite în portul Constanţa Sud Agigea

Acțiuni de evaziune fiscală și contrabandă descoperite în portul Constanța Sud Agigea

Ştire online publicată Joi, 25 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au depistat o rețea de achiziție, depozitare și export a materialului lemnos care efectua operațiuni fictive sau nereale producând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de circa 286.900 lei.Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat și efectuat în colaborare cu specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare și a Direcției Silvice Constanța în Portul Constanța Sud Agigea, o acțiune pe linia combaterii contrabandei și evaziunii fiscale prin achiziție, depozitare și comercializare ilegală a materialului lemnos. Pe parcursul acțiunii a fost verificată proveniența materialului lemnos (bușteni), exportat în cursul lunii august, prin Portul Constanța Sud Agigea.Astfel, s-a stabilit că o parte din mărfuri erau achiziționate, comercializate și exportate prin intermediul unor societăți care nu funcționează la sediul social și nici la punctele de lucru menționate în avizele de însoțire a mărfurilor.Din primele verificări efectuate s-a stabilit că în documente apar două societăți comerciale din Oradea și Covasna care nu funcționează la sediul social declarat și alte două firme din Bacău ai căror reprezentanți au declarat la autoritatea vamală cantități fictive de material lemnos exportat contrar datelor înscrise în documentele de achiziție și transport.În continuarea cercetărilor au fost descoperite două containere a căror greutate depășea cantitățile înserate în declarațiile vamale și în documentele de transport și achiziție a materialul lemnos, aparținând unui exportator din Germania. Verificând proveniența buștenilor din cadrul celor două containere s-a stabilit că exportatorul a achiziționat marfa de la o societate comercială din județul Neamț, reprezentată de un cetățean german, de 53 de ani, din Localitatea Voitsberg, Austria, care a procedat la valorificarea buștenilor, fără respectarea prevederilor HG 996/2008 (pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund).Având în vedere aceste constatări, au fost indisponibilizate 62.630 kg de bușteni rășinoase, în valoare de circa 26.779 lei.Față de cetățeanul german se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire, la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 272 din Legea 86/2006 privind Codul vamal.De asemenea la Autoritatea Vamală au fost identificate o serie de documente de achiziție, transport și vamale ce prezentau suspiciuni de falsificare prin înserarea unor cantități nereale a materialului lemnos exportat în vederea obținerii frauduloase a TVA- ului aferent, iar o parte din aceste operațiuni nefiind înregistrate în contabilitatea agenților economici sau nefiind evidențiate în baza de date SUMAL, conform prevederilor HG 996/2008.Cercetările au relevat faptul că 129 containere au fost exportate în baza documentelor vamale de transport și comerciale nereale, iar în urma cântăririi în vederea încărcării la bordul navelor de linie, s-a constatat o diferență în plus de circa 535.150 kg. bușteni de diferite sortimente, în valoare de 224.354 lei, operațiunile fiind efectuate de 29 societăți comerciale exportatoare.În cauză, cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă, pentru stabilirea cu exactitate a operațiunilor de export efectuate și stabilirea persoanelor responsabile de prejudicierea cauzată bugetului general consolidat al statului, în vederea tragerii acestora la răspundere penală.