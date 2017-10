Acţionarul Pionierul SA, unde a funcţionat clubul Colectiv, condamnat definitiv la şase ani închisoare

Acționarul Pionierul SA, unde a funcționat clubul Colectiv, condamnat definitiv la șase ani închisoare

Zelivansky Gideon, cel care deține prin intermediul unei firme înregistrate în Cipru 91% din acțiunile Pionierul SA, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală.De asemenea, instanța a dispus ca acesta să plătească în solidar cu SC Z.G. Proiect Solid Develorper SRL și Teamset Consultants LTD către partea civilă Gozal Mostafa suma de 2.129.010 euro.În anul 2010, DNA l-a trimis în judecată pe Zelivansky Gideon, administrator al SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acționar al Teamset Consultants LTD și președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată.În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală.Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafață de 15.681 mp și construcții cu o suprafață de 10.932 mp, situat în București, zona Unirii — Timpuri Noi, aparținând SC Pionierul SA, imobil a cărui valoare era de 15.681.000 euro.În acel moment, SC Pionierul SA avea ca obiect de activitate confecționarea unor articole de încălțăminte, un capital social în valoare de 890.802 lei și un număr de 356.321 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei.În opinia DNA, cumpărarea directă a terenului de la Pionierul SA ar fi fost prea costisitoare și ar fi presupus ca Zelivansky Gideon să dispună de suma de bani necesară achiziționării terenului, aproximativ 15,5 milioane de euro.Cum Zelivansky Gideon nu deținea acești bani, el a pus la punct o inginerie financiară prin care, prin intermediul societății Z.G. Proiect Solid Developer SRL, cumpăra acțiuni la SC Pionierul SA, iar după achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni ar fi deținut controlul societății și ar fi diminuat prin majorare de capital participația celorlalți acționari minoritari, astfel încât putea decide singur vânzarea terenului, scrie agerpres.ro.În acest context, era esențial pentru planul lui Zelivansky Gideon achiziționarea pachetului de acțiuni de la omul de afaceri Gozal Mostafa (parte vătămată), reprezentând 27,5% din capitalul social.Întrucât firma Z.G. Proiect Solid Developer SRL nu derula nicio activitate, sumele necesare achiziționării acțiunilor aparținând SC Pionierul SA au fost puse la dispoziția societății de către Zelivansky Gideon indirect, prin Teamset Consultants LTD Cipru, care, în perioada decembrie 2006 — iulie 2008, a încheiat 12 contracte de împrumut cu Z.G. Proiect Solid Developer SRL.Concret, în datele de 17 noiembrie 2008 și 22 decembrie 2008, prin intermediul celor două societăți comerciale pe care le administra, Zelivansky Gideon l-a indus în eroare pe Gozal Mostafa, cu ocazia executării unui contract de garanție mobiliară având ca obiect cesiunea unor acțiuni ale SC Pionierul SA, cauzându-i acestuia un prejudiciu în valoare de 2.500.000 euro.În cursul anului 2008, Zelivansky Gideon a omis în parte să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare și luare în posesie, încheiat între Z.G. Proiect Solid Developer SRL și Teamset Consultants LTD, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale în valoare de 2.575.576 lei.În prezent, SC Pionierul SA se află în insolvență.