Acte medicale privind sănătatea lui Nicuşor Constantinescu, apostilate de Departamentul de Stat al SUA / Galerie foto

Acte medicale privind sănătatea lui Nicușor Constantinescu, apostilate de Departamentul de Stat al SUA / Galerie foto

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au făcut publice, astăzi, mai multe documente medicale care certifică starea de sănătate a președintelui instituției, Nicușor Constantinescu. Se impune precizarea, făcută de reprezentanții instituției, că actele au fost apostilate cu Apostila Convenției de la Haga. „Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerințe în oricare dintre statele semnatare ale convenției, iar România este stat semnatar al acestei Convenții din 2001. În cazul de față apostilarea este efectuată de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul New York, și certificate prin declarația lui Nicușor Constantinescu, în prezența unui notar din statul New York. Documentele sunt scrisori medicale ale medicului Mohamad E. Allaf, șeful Clinicii de Chirurgie Robotică a Spitalului Universitar Johns Hopkins, Baltimore, statul Maryland, dar și un nou raport medical susținut de medicul Șerban L. Cocioabă, medic generalist, intern al Clinicii Medical Metamorphosis, New York, eliberat în data de 2 iulie 2012”, se arată în comunicatul transmis de CJ Constanța. Actele vor fi depuse ca probe la Curtea de Apel București care va judeca, luni, 7 iulie, contestația la decizia Tribunalului București de a emite mandat de arestare preventivă pe numele președintelui CJC.