Cruci din fiarele tunate

Accidentele rutiere ne-ngroapă copiii în asfalt

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, accidentele de circulație reprezintă cea de-a doua cauză a mortalității în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 29 de ani Șoselele ne vor fi mormânt, dacă autoritățile și societatea civilă nu vor lua măsuri urgente pentru contracararea unui fenomen cât se poate de grav – accidentele rutiere. Anual, mii de români își dau ultima suflare pe asfaltul însângerat și mirosind a cauciuc ars. Ne rezumăm însă să trecem totul în statistici negre, să ridicăm mii de cruci și monumente funerare pe marginea drumurilor, însă nimeni nu ia măsuri. Vorbim de șosele ale morții, de curbe negre, vedem cum pericolul pândește sub semnele de circulație, așteptând următorul și următorul șofer. Din păcate, autoritățile tratează în continuare această problema cu naturalețea unui fenomen aproape firesc: așa cum cade ploaia din cer și soarele răsare, cam tot așa se întâmplă și accidente. Nimeni nu va putea să le oprească pentru că, greșeala și aroganța sunt înscrise în codul nostru genetic. Nimic mai neadevărat, iar experiența statelor civilizate din Europa ne poate învăța că aplicând anumite măsuri și făcând investiții în infrastructură putem scăpa de povara și durerea provocată de miile de morți. Doar bolile de inimă vor face mai mulți morți Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că mortalitatea în accidentele rutiere a crescut enorm de mult în ultimii ani. În fiecare an, peste 1,2 milioane de persoane își pierd viața și 50 de milioane sunt rănite grav. Potrivit unui raport al OMS, în anul 2020, accidentele rutiere vor constitui cea de-a doua cauză a deceselor în lume, după bolile de inimă. În statisticile experților se arată că în curând, victimele evenimentelor de circulație vor fi mai multe decât cele provocate de cancer, război și alte maladii. Deja accidentele rutiere ocupă primul loc în ceea ce privește mortalitatea survenită în urma unor evenimente. Astfel, conform statisticilor, 22,8% mor în accidente rutiere, 18,1% din cauza altor răni provocate accidental, 16,9% sinucideri, 10,8% violențe, 7,5% prin cădere, 7,3% prin înec, 6,7% prin otrăvire, 6,2% în incendii, 3,4% în război și lista continuă. Având în vedere aceste date și previziunile Organizației, oficialii OMS au cerut guvernelor statelor lumii, în urma unei ședințe din 2002 desfășurată la București, să adopte măsurile necesare pentru ca până în anul 2012 să se înjumătățească numărul persoanelor decedate în accidente rutiere. 1,5% din PIB-ul României se-ngroapă în accidente Experții au calculat că, într-un an, statele lumii cheltuiesc aproximativ 518 miliarde de dolari cu victimele (morți și răniți grav) accidentelor rutiere. Potrivit statisticilor, în Europa Centrală și de Est, incluzând și România, efortul financiar ajunge undeva la 1,5% din PIB-ul fiecărei țări. Din păcate, țara noastră este fruntașă în spațiul UE în ceea ce privește mortalitatea la suta de mii de locuitori în urma accidentelor. Mai mult, șoselele patriei par să fie și unele dintre cele mai periculoase din lume, România ocupând locul 32, din 48, în ceea ce privește mortalitatea în rândul statelor membre ale Organizației Mondiale pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Un sfert din accidente au ca victime copii Cel mai îngrijorător este faptul că în accidentele rutiere mor din ce în ce mai mulți copii și adoles-cenți. În 26% dintre evenimente, printre victime se numără și copii. Conform unui raport al OMS, accidentele de circulație reprezintă cea de-a doua cauză a mortalității printre tinerii cu vârste cuprinse între 5 și 29 de ani, și cea de-a treia cauză pentru decesul persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani. Din nefericire, însă, în spatele fiecărei statistici se află povestea unui copil, a unei mame, a unui tată sau bunic ale căror vieți s-au transformat în cifre seci într-un registru negru al accidentelor rutiere. În România, anul trecut s-au petrecut 9.992 de accidente rutiere grave, în medie câte 27 de evenimente pe zi. În urma acestora, și-au pierdut viața 2.729 de persoane, iar alte 12.216 au fost grav rănite. Numărul victimelor se află într-o ușoară scădere, în 2008 înregistrându-se 2.947 de morți și 9.072 de răniți. Printre principalele cauze ale producerii de accidente grave se numără traversarea neregulamentară, imprudența la volan și neacordarea de prioritate pietonilor. Investițiile în infrastructură ne-ar putea salva Poliția Rutieră susține însă că pentru a scădea numărul de victime ale accidentelor rutiere este nevoie de măsuri mult mai complexe. „Se creează o presiune enormă pe Poliția Rutieră și nu știu în ce măsură nu ar trebui pusă pe umerii administratorului drumului. O investiție minimă în sisteme de securitate rutieră poate salva vieți. Spre exemplu, în urmă cu câțiva ani, pe drumul dintre Constanța și Agigea, aveam zeci de morți pe vară. După îndelungi insistențe, au pus acele glisiere metalice și de atunci nu am mai avut accidente grave. Prin acea bară am eliminat riscul unor coliziuni frontale, care sunt cele mai periculoase. La fel am făcut și în curba de la 23 August. S-au pus niște bidoane acolo pe mijlocul drumului și nu a mai murit nimeni. Pentru a reduce numărul de accidente trebuie, în primul rând, să investești în infrastructură”, ne-a declarat comisarul șef Constantin Dancu, șeful Poliției Rutiere Constanța. O altă măsură care ar trebui luată, din punctul de vedere al Poliției, ar fi restricționarea de la înmatriculare a mașinilor care nu au suficiente sisteme de siguranță. „În 2010, în România, se mai înmatriculează mașini care nu au airbag-uri, ABS, sisteme elementare de securitate. Pe drumurile noastre circulă mașini în care șoferul și pasagerii nu au nicio șansă de supraviețuire în urma unui accident rutier, sunt condamnați la moarte din start. Sunt state unde mașinile care nu au suficiente sisteme de siguranță nu sunt lăsate să circule pe anumite categorii de drumuri. Spre exemplu, în Germania, șoferii nu au voie să conducă Smart-uri pe autostradă și exemplele pot continua”, a mai adăugat Dancu.