Accidente rutiere grave pe străzile Constanţei! O femeie a zburat cu maşina de pe pod, alţi doi şoferi s-au făcut praf

Accidente rutiere grave pe străzile Constanței! O femeie a zburat cu mașina de pe pod, alți doi șoferi s-au făcut praf

Ştire online publicată Marţi, 19 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Începutul de săptămână a fost unul teribil pentru mai multe familii implicate în două accidente grave, în municipiul Constanța. Primul accident a avut loc, ieri, în jurul orei 08.30, după podul de la Doraly Mall, soldat cu trei victime, dintre care două încarcerate. Cel de-al doilea accident s-a petrecut în jurul amiezii, când un autoturism condus de o femeie a ajuns pe calea ferată după ce s-a prăbușit de pe o pasarelă din Poarta 6. În fiecare dintre aceste două accidente, viteza și neatenția erau să le fie fatale victimelor.Dimineața zilei de ieri nu a început deloc bine pentru doi bărbați și o femeie, răniți într-un grav accident pe Șoseaua Mangaliei, în apropierea intersecției cu strada Pandurului. Potrivit polițiștilor, două autoturisme s-au lovit față-spate, din cauza nerespectării distanței regulamentare. După impact, autoturismul Dacia Logan a fost proiectat în sensul opus de circulație, într-un Renault Megane care circula regulamentar. În urma accidentului frontal, cei doi șoferi și o pasageră au avut nevoie de îngrijiri medicale, unul dintre conducătorii auto rămânând încarcerat. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe și o autospecială de descarcerare.„Am auzit o bubuitură foarte puternică. Eu aveam mașina parcată în zonă și credeam că a lovit-o. Era o doamnă întinsă pe jos, am luat-o și am pus-o la umbră. Nu era în stare foarte gravă, dar era panicată. Alți doi bărbați erau răniți și încarcerați, dar salvarea și pompierii au venit repede”, a povestit o martoră a evenimentului rutier. Șoferii implicați în accident au fost testați pentru a se stabili dacă au consumat băuturi alcoolice, însă rezultatul a fost negativ. Traficul în întreaga zonă a fost blocat preț de câteva zeci de minute.O mamă și fiul ei au scăpat ca prin minune după ce au căzut de pe un pod, de la aproximativ 6 metri înălțime, direct pe calea ferată. Potrivit martorilor, conducătoarea auto ar fi fost lovită de un TIR, din spate, și încercând să redreseze autoturismul, marca Ford Galaxy, s-a răsturnat. Femeia lucra în Port, ca impiegat de mișcare și își ducea fiul, în vârstă de 13 ani, la școală. Colegii șoferului de TIR au o altă părere și spun că șoferița rula cu o viteză foarte mare.„A venit cu o viteză extraordinară. Colegul nostru a stat la stop și ei veneau de pe drum cu prioritate. L-a atins în partea dreaptă, nu a pus niciun fel de frână și apoi au căzut”, susține unul dintre colegii șoferului de TIR. Un coleg de-al femeii susține că lucrurile stau taman invers și că șoferul de TIR ar fi rulat cu viteză: „Se ducea cu copilul la școală, iar șoferul de TIR venea cu viteză și a lovit-o în spate. Ea a scăpat controlul volanului și s-a prăbușit”.Polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Maritime au constatat faptul că un autocamionul nu a acordat prioritate autoturismului, lovindu-l cu partea dreaptă a capului tractor, rezultând schimbarea bruscă a direcției de mers și lovirea parapetului podului pe partea dreaptă, apoi căderea autoturismului de pe podul rutier pe o linie curentă de cale ferată, de la o înălțime de 6 metri. În cădere, autoturismul a rupt și firul de înaltă tensiune, fără a se înregistra alte evenimente. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a femeii, în vârstă de 36 de ani, care s-a ales cu o fractură la umărul stâng și traumatism cranian. Din fericire, băiatul are un traumatism cranian, dar se află în afara oricărui pericol.În mod paradoxal, băiatul care nu purta centura de siguranță a scăpat cu câteva zgârieturi, iar mama sa, care avea centura, are probleme medicale mai grave. Conducătorul autocamio-nului a fost testat cu aparatul DRAGER, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă de către polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.