Accident spectaculos lângă Kaufland

3

regulile incalcate

Pentru accidentele provocate cu incalcarea regulilor de circulatie suspendarea permisului sa se faca pe 1 an , iar in cazul celor cu accidentati sau victime ridicarea dreptului de a conduce pe minim 5 abi daca nu pentru toata viata ! Odata instaurate aceste reguli , ia sa vedeti ca toti iresponsabilii smecheri se vor gandi de doua ori cand incalca regulile .Asa cu suspendarea de 3 luni , oricum nu o respecta .Si ce daca ca urmare a iresponsabilitatii unui nenorocit atatea familii sufera drame si societatea are costuri fara rost cu pompierii , salvarea . Aviz Politie pentru modificarea regulamentului rutier si efectele vor fi vizibile in trei luni!Opriti crimele de pe sosele 1