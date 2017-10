Accident spectaculos la Constanţa între o căruţă şi un motociclu

Accident spectaculos la Constanța între o căruță și un motociclu

Un accident rutier demn de cascadorii râsului s-a petrecut în localitatea Valea Dacilor din județul Constanța. Vasile C., de 25 de ani, din Valea Dacilor conducea o căruță în localitate, dinspre A2 către Medgidia. La un moment dat, ajungând în dreptul unui imobil, tânărul a virat la stânga fără a semnaliza și fără a se asigura. Astfel, acesta a intrat în coliziune cu un motociclu, care circula regulamentar în aceeași direcție și care se angajase în depășirea căruței.În urma impactului, conducătorul motociclului, E.A., de 17 ani, a ajuns la spital, unde se află în afara oricărui pericol.Polițiștii rutieri au stabilit că Vasile C., conducătorul căruței, se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta va fi cercetat penal.