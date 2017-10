Accident spectaculos cu un taximetrist beat criţă

Accident spectaculos cu un taximetrist beat criță

Taximetristul care a lovit, ieri seară, două autoturisme aflate într-o parcare din Constanța se numește Techin Isa și are 50 de ani. Reprezentanții Serviciului Politiei Rutiere Constanța ne-au declarat că acesta se afla, în jurul orei 18, pe strada Dobrilă Eugeniu, la volanul unui autoturism cu numărul de înmatriculare CT-08-XKE, care era inscripționat „Taxi Săgeata”. Din cauză că se afla sub influența băuturilor alcoolice - 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat - șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în două dintre mașinile care se aflau parcate în dreptul Grădiniței nr. 12. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că bărbatul abia se angajase la firma amintită, iar de mâine urma să înceapă lucrul la societatea respectivă de taxi. Ieri seară, potrivit propriilor declarații, el nu a încercat decât să se acomodeze cu mașina și să o „pregătească” pentru mâine. Bărbatului i-a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, urmând să plătească și pagubele celor trei autoturisme avariate.