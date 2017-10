Accident spectaculos cu un şofer beat

Accident spectaculos cu un șofer beat

Un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului, a acroșat un copac, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.Polițiștii de la Rutieră spun că Vasile Lăcurezeanu, de 52 de ani, din Constanța, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 222, între localitățile Peștera și Pietreni, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice (0,58mg/l alcool pur în aerul expirat), a pierdut controlul volanului, a acroșat un copac de pe marginea carosabilului, după care s-a răsturnat.Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.