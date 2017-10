Accident rutier pe Podul de la Butelii

1

Alo! Hotarati-va unde a fost accidentul?

Nu este prima data cand cei ce scriu articole in ziar, nu au nimic in comun cu scrisul. Dar nimeni nu mai verifica ce se scrie si ce se da la tipar? Titlul mentioneaza accident pe podul de la butelii iar anuntul mentioneaza "in apropierea podului IPMC". Pai noi ce sa mai intelegem?