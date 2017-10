Accident rutier la ieşirea din Constanţa

1

cum sa fi neatent la volan? atunci stai acasa!

Pedeapsa cu moartea pentru soferii aflati in stare de ebrietate la volan, in El Salvador Desi consumul de alcool si conducera unui autovehicul sunt doua activitati juridice care nu lucreaza impreuna, legile variaza de la o tara la alta. In mod normal daca esti prins in stare de ebrietate la volan, ti se da o amenda sau in cel mai rau caz ti se suspenda permisul. Cu toate acestea, daca mergeti vreodata in San Salvador-capitala din El Salvador evitati sa consumti alcool si apoi sa va urcati la volan, pentru ca daca sunteti prinsi riscati o pedeapsa mortala. Persoanelor care se afla la volan, sub influenta alcoolului nu sunt amendate sau arestate, ci condamnate la moarte prin impuscare.