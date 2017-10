ACCIDENT RUTIER LA CONSTANŢA. O VICTIMĂ!

6

in ce stare este victima

Va cer scuze pt intrebare insa de dimineata, duceam copilul la scoala cand politia facea masuratorile la fata locului, am trecut pe langa niste pete foarte mari de sange si mi-am dat seama ca a fost ceva grav. Eram curios de starea victimei, m-a frapat ca nu a spalat nimeni strada, toate masinile au calcat si inca mai calca prin acel sange, mi s-a parut ingrozitor. Mi s-a parut ciudat ca nu am vazut insa o masina care sa fi fost implicata in eveniment, am citit de la o persoana care a postat comentarii ca autorul a fugit de la locul accidentului, etc. Cum sa ai la 8 dimineata alcoolemia 0.29 ?? Multa sanatate rudei dvs., sper sa treaca repede peste acest necaz, nici nu-mi pot imagina drama familiei acestuia, saracul copil...

Răspuns la: Accidentul pe trecerea de pietoni Primo

Adăugat de : Marcu Adriana, 1 februarie

Dobitocul asta va plati scump ce i-a facut ginerului meu.Ar face bine familia sa se intereseze de soarta ginerului,care are un baiat de crescut.