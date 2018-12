Accident rutier la Constanța, în această seară

La data de 6 decembrie a.c., orele 18.35, în municipiul Constanța, o femeie, in vârstă de 36 de ani, a condus un autoturism pe Sos. Mangaliei, cu direcția către strada Theodor Burada și ajungând la intersecția cu aceasta, din cauza neatenției in conducere a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat, in vârstă de 45 ani, care circula pe Th. Burada, dinspre bd 1 Mai către bd. Ferdinand și care era oprit la intersecția cu Sos. Mangaliei pentru a efectua viraj la stânga către str. Caraiman.A rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto nevinovat.