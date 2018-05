Accident rutier in zona Tomis 3. Patru mașini implicate

Un accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp in zona Tomis 3. Din primele informații, in impact au fost implicate 4 mașini. Potrivit martorilor, in urma accidentului o fata a fost prinsă sub doua mașini. Trecătorii au ajutat la scoaterea acesteia iar după ce a fost scoasă aceasta ar fi fugit.