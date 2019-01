Accident rutier grav. Sunt 6 victime și a fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un accident rutier grav in care a fost implicat un microbuz a avut loc in localitatea Polovragi, Gorj.Un accident rutier grav in care a fost implicat un microbuz a avut loc in localitatea Polovragi, județul Gorj.Din primele informații, ar exista sase victime, dintre care una încarcerată.La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea resurselor medicale.