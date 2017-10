ACCIDENT RUTIER GRAV PE PODUL IPMC. Coliziune violentă provocată de un şofer beat

4

Wow...Ce mai faci mai Tina, sau Iulia sau Felicia, sau Relu, sau Vasile? Acum ti-ai luat numele de Dana? Esti ca un cameleon/cameleoanca. Judecand dupa adresa de email proaspat creata (danuta) probabi ca esti din Piata Chiliei. Ma astept sa te mai vad si sub alte nume ca sa ti-o trag (cum se spune in termeni fotbalistici), la gioale Sper sa am timp. Te anunt ca trebuie sa te mai duci un pic pe la scoala. Pentru cultura ta precara, nu se pune semnul exclamarii, dupa propozitiile enuntiative. In plus de asta, orice propozitie trebue sa contina un predicat(verb) pentru a capata un sens. In general, ai probleme majore cu gramatica , in general, si cu punctuatia in special. Orice acronim( daca ai habar de acest termen) daca nu e unul arhicunoscut( de ex: ONU, UEFA, NATO , FIFA, UK, etc) trebuie insotit de explicatii. Ce inseamna MLM?!? Eu, care nu ma consider nascut dupa ultima ploaie, chiar n-am auzit, nici macar tangential, de acest acronim. Una peste alta, condamn mesajul tau, prin care iti faci reclama in mod abuziv, care nu are nimic real, manipuland oamenii saraci din acest oras,mesaj pe care il ai scris undeva si ii dai doar copy/paste. In replica ti-l voi contra oridecateori ai sa-mi dau ocazia. Si eu pe al meu il am scris undeva. Si eu ii dau copy/paste ca si tine. MESAJ CATRE CONSTANTENI: OAMENI BUNI, NU VA LUATI DUPA MESAJ. E O MINCIUNA CARE ASCUNDE MULTE ESCROCHERII. DACA AR FI O FIRMA SERIOASA, AR ALEGE ALT MOD DE A FACE RECLAMA. SE BAZEAZA PE DISPERAREA OAMENILOR SARACI DE A AVEA O VIATA MAI BUNA. GANDITI-VA DE 10 ORI INAINTE DE A DA CURS UNEI ASTFEL DE OFERTE. DUPA TEXT, ESTE SCRIS DE UNA SAU MAI MULTE PERSOANE CU O EDUCATIE PRECARA, CARE VREA/VOR SA PROFITE DE SITUATIA GENERALA GREA, PRIN MANIPULAREA EMOTIONALA A OAMENILOR

Adăugat de : Dana, 27 octombrie 2014

