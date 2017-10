Accident rutier GRAV pe bd. Aurel Vlaicu. Şoferul era BEAT!

9

niciodata nicio pedeapsa nu va fi suficienta pentru acest OM daca il pot numi OM !!!

NICIODATA, DAR NICIODATA !!!...NICIO PEDEAPSA NU VA FI SUFICIENTA PENTRU ACEST ''OM'' !!! FRATIORUL MEU, ''SURIOARA MEA FRUMOSA CU GENE LUNGI SI INTOARSE'' CUM II SPUNEAM EU...PT CA STA MAI MULT DECAT O FATA IN OGLINDA PANA-SI FREZA PARUL, A RAMAS NENOROCIT PE VIATA CU O DISABILITATE PE CARE EU ZIC CA NU AR FI MERITAT-O!!! MULTUMESC CELOR CE NE CUNOSC PT REGRETE. SI VOI LUPTA PT EL CA SA-I REDAU PICIOARELE INAPOI , ASA CUM AM LUPTAT SI AM MUNCIT NUMAI PT EL. DACA AS PUTEA DA TIMPUL INAPOI, M-AS PUNE EU IN LOCUL LUI PT CA EL ESTE CEA DE-A DOUA IUBIRE A MEA DUPA COPILASUL MEU DE APROAPE 2 ANI.