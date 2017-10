Accident rutier grav / O fetiţă şi tatăl ei, spulberaţi pe trecerea de pietoni la Casa de Cultură

3

eu can am zis de scursura de la conducerea primariei ca nu vrea sa bage webcam uri in 2011..

multi n-au avut nimic de zis,ba chiar postacii primariei m-au injurat ,mai ales pe telegraf ca cica ce ne trebuie camere video..dar eu intreb ceva in plus si ma mira ca cele 200 000 de rame si viermi care locuiesc n oras nu au nimic de zis...dupa cum vedeti,am pus doar persoanele majore intre 20-70 ani ca inainte sau dupa varsta aia nu au minte dar restul,populatie matura si responsabila nu are nimc de zis la bataia de joc a legumei ,numit si primarul ctei??pai isi merita soarta viermii constanteni..p.s. abia astept sa plec din orasul asta de cacao,plin d sclavi ai lui mazare si co..