Accident rutier grav la Viişoara

Accident rutier grav la Viișoara

Un bărbat de 43 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, a produs, ieri dimineață, în jurul orei 9, un grav accident rutier, soldat cu rănirea gravă a trei persoane. Potrivit lucrătorilor Serviciului Poliției Rutiere Constanța, accidentul rutier a avut loc pe DN3, în dreptul localității Viișoara. George Iordache, de 43 de ani, din Constanța, se afla la volanul unui autoturism marca Ford Escort, iar la km 218, din cauza neatenției în conducere și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat), a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un copac. În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto, dar și a lui Adam Tudor, de 72 de ani, și a Vasilicăi Tudor, de 65 de ani. Toate cele trei persoane au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cu multiple traumatisme. Pe numele șoferului a fost întoc-mit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de vătămare cor-porală gravă din culpă și conduce-rea unui autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.