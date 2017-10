ACCIDENT RUTIER GRAV la ieșire din Constanța către Valu lui Traian. CINCI VICTIME!

1

greu de anticipat

Greu ne invatam minte! Taierea liniei continue este manevra cel mai greu de anticipat. Din pacate se face de cele mai multe ori in graba si fara a semnaliza intentia de incalcare a liniei continue. Semnalizati, fratilor, ca altfel putem muri cu totii ca prostii. Macar ceilalti conducatori nu vor mai merge relaxati, vor vedea ca vreti sa incalcati regulile de circulatie si vor fi avizati din timp. Sper ca cei implicati sa scape si sa reflecteze asupra consecintelor. Cat de grabit sa fii incat sa faci o manevra intr-un loc interzis? Mai bine mai mergi un pic si intorci unde in siguranta dar scapi de stat in spitale sau de mers la pomeni prin cimitire!