Accident rutier grav, în această seară, în Constanţa. Pieton SPULBERAT de maşină!

Nu-l acuzati pe sofer!

Saracu' sofer n-are ABSOLUT nici o vina. Accidentul, pe langa care am trecut in jurul orei 1755, s-a petrecut exact pe podul din dreptul intrarii spre Tom, Dechatlon, Selgros, Dedeman. In acel loc viteza legala e de 70km/h iar in momentul accidentului ploua marunt. Daca mai punem la socoteala si faptul ca in acea zona exista despartitor de sens din beton, avem o imagine completa a iresponsabilitatii pietonului in cauza. Partea CEA MAI trista e faptul ca soferul va fi acuzat pentru vatamare corporala din culpa sau, in cazul cel mai rau, de omor din culpa. Chiar daca va primi "cu suspendare", va avea, pe nedrept, o tinichea legata de coada din cauza unui jeg uman numit pieton.