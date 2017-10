ACCIDENT NUCLEAR LA MEDGIDIA / POMPIERII ISU DOBROGEA, ÎN EXERCIŢIU

ACCIDENT NUCLEAR LA MEDGIDIA / POMPIERII ISU DOBROGEA, ÎN EXERCIȚIU

În perioada 12 – 16 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară exercițiul „Axiopolis 2015”, prin care se va derula o serie de activități specifice unui accident nuclear la Centrala Nuclear – Electrică Cernavodă. Prin prisma vecinătății Medgidiei cu Cernavodă, exercițiul se va desfășura și la Medgidia. Precizăm că populația nu va fi afectată în niciun fel și nu trebuie să se alarmeze.Exercițiul „Axiopolis 2015” face parte din Proiectul de activități al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru anul acesta și are ca scop verificarea modului de implementare a măsurilor și acțiunilor din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență de la nivel central și local.Exercițiul are ca bază Complexul Sportiv „Iftimie Ilisei”, acolo unde se vor desfășura principalele acțiuni. Pe durata acestuia, diferite vehicule, mașini sau elicoptere, vor fi prezente în Medgidia și vor circula în principal pe două rute – de la intrarea dinspre Valea Dacilor și cea de la Satu Nou până la Complexul Sportiv. Amintim faptul că cetățenii nu vor fi afectați sub nicio formă de acest exercițiu și nu trebuie să se alarmeze.