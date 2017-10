Accident mortal produs de un şofer beat

2

pentru alcool se confisca masina

in alte state, daca esti prins la volan baut ti se confisca masina plus faci inchisoare in mod obligatoriu. de asemenea, ai o perioada de incercare de un an pana ti se da permisul inapoi. in perioada asta, politia iti face vizite surpriza la domiciliu si iti pune fiola. daca te+au depistat ca ai baut alcool, chiar daca esti acasa si te pregatesti sa te culci, adio permis de conducere. nu mai pomensc de accidente grave. daca ai omorat un om cu masina, chiar daca nu erai baut si ai cooperat cu politia, te baga cel putin un an la inchisoare. ar trebui sa ne inspiram si noi de la ei.